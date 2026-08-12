Власти Сочи рекомендовали жителям ходить пешком из-за дефицита бензина

Об этом говорится на странице администрации города в «Вконтакте». Гражданам следует ограничить поездки на собственном транспорте в связи с нехваткой топлива на автозаправочных станциях. АЗС ввели ограничения на отпуск горючего из-за «логистических нарушений в поставке» и «возникшего ажиотажа».

Чиновники и призвали соблюдать правила дорожного движения «в случае образования очередей возле АЗС». Заммэра Сочи Вячеслав Бауэр указал, что горожанам следует пользоваться общественным транспортом или «максимально минимизировать поездки на личном транспорте».

Ранее стало известно, что цены на бензин в ряде регионов упали на 10% за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

