Власти Сочи рекомендовали жителям ходить пешком из-за дефицита бензина
Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин.
Об этом говорится на странице администрации города в «Вконтакте». Гражданам следует ограничить поездки на собственном транспорте в связи с нехваткой топлива на автозаправочных станциях. АЗС ввели ограничения на отпуск горючего из-за «логистических нарушений в поставке» и «возникшего ажиотажа».
Чиновники и призвали соблюдать правила дорожного движения «в случае образования очередей возле АЗС». Заммэра Сочи Вячеслав Бауэр указал, что горожанам следует пользоваться общественным транспортом или «максимально минимизировать поездки на личном транспорте».
Ранее стало известно, что цены на бензин в ряде регионов упали на 10% за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав ОАЭ
- СМИ: Страны Европы менее охотно передают Украине ракеты Patriot
- Иран нанес ущерб в $13 млрд ответными ударами по объектам США
- РАНХиГС: ЕГЭ не стоит усложнять, несмотря на большое количество стобалльников
- Суд восстановил в должности мэра Уфы, несмотря на уголовное дело
- Россияне массово отказываются от турпоездок из-за нехватки денег
- Власти Сочи рекомендовали жителям ходить пешком из-за дефицита бензина
- СМИ: Новороссийск атакуют БПЛА и БЭК, есть повреждения
- Россиян предупредили о последствиях траты денег, которые поступили от незнакомца
- Врио губернатора: В Белгороде при атаках ВСУ повреждены более 900 квартир