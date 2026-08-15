Актера из «Реальных пацанов» приговорили к 400 часам обязательных работ
Актера и депутата из Пермского края Армена Бежаняна приговорили к 400 часам общественных работ по уголовному делу о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом сообщил сам артист в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее Осинский районный суд вынес приговор в отношении Бежаняна, которого заподозрили в нарушении правил охраны и использования недр. Известно, что размер причиненного ущерба оценивается в более чем 100 млн рублей.
«Хотя приговор... прозвучал — 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», — поделился Бежанян.
По его словам, адвокаты намерены подать жалобу в кассационную инстанцию.
Армен Бежанян известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны». Кроме того, актер руководит ООО «Главное Осинское лесное хозяйство», является депутатом думы Осинского района и подал документы для выдвижения в Госдуму на выборах в 2026 году.
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