Режим «чет-нечет» снова будет введут на АЗС в Липецкой области
На АЗС в Липецкой области из-за проблем с бензином снова введут режим «чет-нечет». Об в своём канале в «Максе» сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, режим отпуска топлива в зависимости от даты и первой цифры номера автомобиля начнёт действовать с 13 августа на АЗС сетей «Газпром», «Лукойл», Teboil и «Роснефть».
«Это не увеличит суточные лимиты топлива... Наша первостепенная задача при нынешних объемах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС», — пояснил чиновник.
Ранее власти Сочи рекомендовали жителям ходить пешком из-за дефицита бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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