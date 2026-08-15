Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов
Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) отменила ограничения против российских спортсменов, россияне смогут участвовать в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Соответствующее решение принял исполком World Archery. Он снял ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц РФ в соревнованиях под непосредственным руководством федерации, они могут участвовать в мероприятиях со своим национальным флагом и гимном.
«Возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях по-прежнему зависит от стандартных требований к въезду, допуску и антидопинговым мерам... а также от требований принимающей стороны, действующего национального законодательства, визовых ограничений и указаний государственных органов», — отметили в федерации.
Ранее Всемирный совет по автоспорту (WMSC) разрешил автогонщикам из России участвовать в международных и региональных турнирах с национальными флагом и гимном.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В российские регионы поставят более 56 млн доз вакцин от гриппа
- Объем заблокированных в Швейцарии российских активов достиг $10,4 млрд
- АТОР: Каждый седьмой турист на Мальдивах - россиянин
- Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов
- Генсек: Члены ОДКБ считают Армению союзником по организации
- В Самарской области предприятие подверглось ракетному удару
- СМИ: После землетрясения в Индонезии погибли два человека
- Рейс Пекин - Манчестер экстренно сел в Красноярске
- ФМБА: Человек начинает стареть в 25 лет
- Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА