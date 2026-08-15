Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) отменила ограничения против российских спортсменов, россияне смогут участвовать в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Соответствующее решение принял исполком World Archery. Он снял ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц РФ в соревнованиях под непосредственным руководством федерации, они могут участвовать в мероприятиях со своим национальным флагом и гимном.

«Возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях по-прежнему зависит от стандартных требований к въезду, допуску и антидопинговым мерам... а также от требований принимающей стороны, действующего национального законодательства, визовых ограничений и указаний государственных органов», — отметили в федерации.

Ранее Всемирный совет по автоспорту (WMSC) разрешил автогонщикам из России участвовать в международных и региональных турнирах с национальными флагом и гимном.

