«Быстро подстраиваются»: Как «китайцы» справятся с поломками из-за низкокачественного топлива
Автоэксперт Юрий Пархоменко в эфире НСН уточнил, что китайские авто, собранные из европейских запчастей, более надежны.
У китайских машин в России зимой бывают проблемы с ручками, кроме того, неудобно, что детали для них нельзя сразу установить, также не исключено, что, если будет доказано, что китайские бренды авто больше подвержены поломкам из-за низкого качества топлива, это временно отпугнет покупателей, но китайцы быстро подстраиваются под рынок и под это тоже подстроятся. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Ранее сообщалось, что минимум в шесть раз увеличилось число обращений в автосервисы от владельцев китайских машин. Отмечается, что в том числе у Haval, Chery, Geely, Changan ломаются двигатели и топливные системы, так как они «не переваривают» бензин Евро-2, который разрешили к выпуску в России до 1 июля 2027 года.
Канал Mash писал, что за последнее время обращение в автосервисы увеличились с одного–двух в неделю до семи–десяти. Уточняется, что ремонт авто обходится примерно в 10–15 тысяч рублей. Пархоменко назвал основную проблему китайских авто.
«Поскольку "китайцы" еще не так давно эксплуатируются в нашей стране, у них небольшая наработка — от силы года три, из тех, которые хлынули в страну после 2022-2023-го, сказать, что больше, что меньше ломается у них — сложно. Есть климатические условия: зимой бывают проблемы — у них (у китайских авто – прим. НСН) ручки дверей утопленные, а у нас часто бывают ледяные дожди — проблема открыть дверь. Принципиального отличия автомобильных узлов "китайцев" от составляющих других брендов нет. Некоторые китайские бренды сделаны из европейских запасных частей — то есть не копия, а именно купленные у европейских производителей и собраны. Вот эти автомобили отличаются достаточно высокой надежностью. У автомобилей, которые собраны чисто из китайских (запчастей – прим. НСН) и имеют национальный конструктив, есть нюансы. Владельцы европейских, японских, американских авто привыкли, что, если что-то не так, можно прийти в магазин запчастей и заказать деталь, и она приедет через неделю-две. У китайских (авто – прим. НСН) — другая специфика. Иногда говорят снять деталь и заказать ее, так как ставятся разные варианты. Это не комфортно, не "по-европейски" — мы к этому не привыкли. Это большой минус. У китайцев это есть, то есть они сами не знают, какая деталь стоит. Это простой автомобиля — совсем неудобно», - объяснил он.
При этом эксперт не исключил, что, если все же появятся доказательства того, что китайские бренды автомобилей больше подвержены поломкам из-за низкого качества топлива, это может оттолкнуть потенциальных покупателей.
«В моменте отпугнет. Вообще надо отдать должное китайским производителям: они быстро подстраиваются под рынок. Возможно, так же быстро они увидят проблемы и изменят что-то под более низкое качество топлива. Наверно, где-то с учетом дефицита топлива увеличились продажи "серого" топлива в серую — на каких-то неизвестных заправочных станциях. Они не производители топлива, а перекупщики. У них оно подороже, но мы не знаем, какого оно качества. На брендовых заправках больше очереди. Мошенники не дремлют, и действительно можно заправиться, особенно сейчас в летний период, когда кто-то уехал отдыхать в другой регион страны, и шансы залить не то топливо побольше», - заключил собеседник НСН.
Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что из-за высоких цен и дорогих кредитов срок пользования любыми автомобилями в России увеличился, в том числе китайскими.
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