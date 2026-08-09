«Быстро подстраиваются»: Как «китайцы» справятся с поломками из-за низкокачественного топлива

«Поскольку "китайцы" еще не так давно эксплуатируются в нашей стране, у них небольшая наработка — от силы года три, из тех, которые хлынули в страну после 2022-2023-го, сказать, что больше, что меньше ломается у них — сложно. Есть климатические условия: зимой бывают проблемы — у них (у китайских авто – прим. НСН) ручки дверей утопленные, а у нас часто бывают ледяные дожди — проблема открыть дверь. Принципиального отличия автомобильных узлов "китайцев" от составляющих других брендов нет. Некоторые китайские бренды сделаны из европейских запасных частей — то есть не копия, а именно купленные у европейских производителей и собраны. Вот эти автомобили отличаются достаточно высокой надежностью. У автомобилей, которые собраны чисто из китайских (запчастей – прим. НСН) и имеют национальный конструктив, есть нюансы. Владельцы европейских, японских, американских авто привыкли, что, если что-то не так, можно прийти в магазин запчастей и заказать деталь, и она приедет через неделю-две. У китайских (авто – прим. НСН) — другая специфика. Иногда говорят снять деталь и заказать ее, так как ставятся разные варианты. Это не комфортно, не "по-европейски" — мы к этому не привыкли. Это большой минус. У китайцев это есть, то есть они сами не знают, какая деталь стоит. Это простой автомобиля — совсем неудобно», - объяснил он.

При этом эксперт не исключил, что, если все же появятся доказательства того, что китайские бренды автомобилей больше подвержены поломкам из-за низкого качества топлива, это может оттолкнуть потенциальных покупателей.