В подмосковной Шатуре при атаке БПЛА пострадали женщина и ребенок
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске сбили и подавили восемь дронов.
«В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок», - указал Воробьев.
Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую помощь. У женщины зафиксировали травму головы, ее состояние средней степени тяжести.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 598 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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