В подмосковной Шатуре при атаке БПЛА пострадали женщина и ребенок

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске сбили и подавили восемь дронов.