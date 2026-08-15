В подмосковной Шатуре при атаке БПЛА пострадали женщина и ребенок

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске сбили и подавили восемь дронов.

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«В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок», - указал Воробьев.

Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую помощь. У женщины зафиксировали травму головы, ее состояние средней степени тяжести.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 598 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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