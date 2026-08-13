В июле российские нефтеперерабатывающие заводы пусть символически, но нарастили переработку после многолетнего июньского минимума. По данным газеты «Коммерсант», показатель составил 4,2 млн б/с. При этом в августе прогнозируется очередной антирекорд — 4 млн б/с. И хотя в сентябре ожидается восстановление загрузки мощностей НПЗ и рост переработки, до привычных значений в диапазоне 5,3–5,5 млн б/с до конца года дойти, скорее всего, так и не удастся.

Юшков объяснил наращивание показателя в июле удачно сложившимися факторами, в частности, возвращением заводов из ремонтов, смягчением требований к классу топлива.

«Видимо, удалось нарастить объемы переработки за счет того, что часть НПЗ, которые раньше, какие-то еще весной, получили повреждения, после ремонта вернулись обратно в работу. Таким образом у нас увеличилась нефтепереработка, увеличилось предложение на рынке. Плюс все те меры, которые правительство предпринимало, тоже сыграли свою роль. В том числе ослабление нормативов класса топлива. Если у завода сломанное и находится в ремонте оборудование, которое доводит топливо с "Евро-3" до "Евро-5", а теперь НПЗ отдельно разрешили продавать на внутреннем рынке "Евро-3", то они могут его производить и продавать, главное, чтоб насытился рынок», — объяснил он.