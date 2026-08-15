Объем заблокированных в Швейцарии российских активов достиг $10,4 млрд

Сумма активов России, заблокированных в Швейцарии, к июню увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Об этом сообщил официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш, передает ТАСС.

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«По состоянию на 1 июня... в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков», - указал Майенфиш.

По его словам, также замороженными остаются 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства, мебель, музыкальные инструменты, которые принадлежат попавшим под санкции лицам и организациям. Отдельно от указанной суммы в Швейцарии иммобилизовали резервы и активы Банка России, объем которых составляет 6,8 млрд франков ($8,3 млрд).

Годом ранее размер замороженных финансовых активов РФ в Швейцарии оценивался в 7,4 млрд швейцарских франков, или $8,4 млрд.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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