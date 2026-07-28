Конспирология раскрыта: Кто манипулирует ценами на нефть на мировом рынке
Игорь Юшков раскрыл НСН, что цены на нефть действительно резко реагируют на новостные сообщения об эскалации между Ираном и США, однако нынешнее падение нефти, по его словам, будет недолгим.
Нефтяным рынком манипулирует чаще всего команда президента США Дональда Трампа или подвластные ему источники, вбрасывая новостные сообщения о ходе войны на Ближнем Востоке. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев удивлён резким падением цен на нефть марки WTI на 8% за один день. В связи с этим он на своей странице в социальной сети выразил предположение, что кто-то «манипулирует рынком». Отмечается, что падение цен произошло, несмотря на сокращение поставок и заявления хуситов об атаках на объекты Saudi Aramco. Юшков раскрыл, что хотел сказать Дмитриев этой «конспирологической теорией».
«Дмитриев неспроста вводит такую конспирологическую формулу. Понятно, что зачастую эти манипуляции проводит команда Трампа. От его заявлений зависят котировки разных акций. Цена нефти сейчас очень сильно реагирует на новостные сообщения. Недавно она поднялась до $100 за баррель в ответ на очевидную эскалацию: США стали более активно обстреливать Иран, йеменские хуситы обстреляли танкеры Саудовской Аравии в Красном море и заявили, что будут блокировать экспорт саудовской нефти, который идёт через Красное море», — отметил он.
Таким образом Юшков пояснил, что падение, о котором говорит Дмитриев, произошло по такому же принципу —буквально на основе двух новостных сообщений.
«Нынешнее падение цен до $84-85 за баррель произошло очень быстро, и это явно была реакция на новости. Во-первых, появились сообщения, что США не будут атаковать Иран, потому что у них не хватает ПВО. Во-вторых, Иран ведет переговоры с Оманом о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Соответственно, трафик нефти будет больше выходить на мировой рынок. Эти две новости и толкнули цены на нефть вниз. Хотя, я думаю, что это ненадолго. Все-таки сейчас Ормузский пролив не работает, сохраняется дефицит предложений нефти на мировом рынке, а страны потребители нефти проедают свои стратегические резервы. Поэтому я думаю, что дальше мы все равно будем видеть высокие показатели уже на фундаментальных факторах, а не просто на новостных сообщениях», — подытожил он.
Ранее Дмитриев заявил, что цены на нефть в мире будут выше $150 за баррель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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