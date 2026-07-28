Нефтяным рынком манипулирует чаще всего команда президента США Дональда Трампа или подвластные ему источники, вбрасывая новостные сообщения о ходе войны на Ближнем Востоке. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев удивлён резким падением цен на нефть марки WTI на 8% за один день. В связи с этим он на своей странице в социальной сети выразил предположение, что кто-то «манипулирует рынком». Отмечается, что падение цен произошло, несмотря на сокращение поставок и заявления хуситов об атаках на объекты Saudi Aramco. Юшков раскрыл, что хотел сказать Дмитриев этой «конспирологической теорией».

«Дмитриев неспроста вводит такую конспирологическую формулу. Понятно, что зачастую эти манипуляции проводит команда Трампа. От его заявлений зависят котировки разных акций. Цена нефти сейчас очень сильно реагирует на новостные сообщения. Недавно она поднялась до $100 за баррель в ответ на очевидную эскалацию: США стали более активно обстреливать Иран, йеменские хуситы обстреляли танкеры Саудовской Аравии в Красном море и заявили, что будут блокировать экспорт саудовской нефти, который идёт через Красное море», — отметил он.