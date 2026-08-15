В российские регионы поставят более 56 млн доз вакцин от гриппа

Свыше 56 млн доз вакцин для профилактики гриппа поставят в регионы России. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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«Начало поставок... запланировано на конец августа», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Кузнецов сообщил, что Минздрав заканчивает подготовку новых вакцин от гриппа, завершаются производственные циклы по выпуску препаратов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:МинздравГриппВакцина

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