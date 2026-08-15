Над Россией уничтожили 598 дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркивает ведомство.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях, а также над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.Кроме того, беспилотники были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.

Ранее в Пензенской области после атаки украинского беспилотника произошло возгорание на сельхозпредприятии.

