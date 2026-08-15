Над Россией уничтожили 598 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Министерстве обороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркивает ведомство.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях, а также над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.Кроме того, беспилотники были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.
Ранее в Пензенской области после атаки украинского беспилотника произошло возгорание на сельхозпредприятии.
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