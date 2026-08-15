АТОР: Каждый седьмой турист на Мальдивах - россиянин
Спрос россиян на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.
«С начала года страну посетили 190 тысяч гостей из России. Фактически каждый седьмой турист на Мальдивах - россиянин», - отметил он.
По словам вице-президента АТОР, в сентябре пляжный тур на мальдивский остров-отель по системе «все включено» с прямым перелетом будет стоить от 200 тысяч рублей за одного человека на неделю в случае двухместного размещения. На проживание на обитаемом острове с местными жителями россиянам придется потратить от 140 тысяч рублей на человека.
Также Мурадян рассказал, что в летнем сезоне у российских туристов популярны Вьетнам, Китай, Сейшелы и Марокко.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН о возможности отдохнуть летом на Мальдивах за 250 тысяч рублей на двоих на десять дней.
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