Названы самые надежные подержанные автомобили B-класса в России
Названы пять бюджетных автомобилей B-класса, которые способны проехать более 400 тысяч километров без серьезных поломок. Список самых надежных моделей на вторичном рынке озвучил «Газете.Ru» руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев.
Лидерами рейтинга стали технические «братья-близнецы» Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным мотором 1,6 литра и классическим автоматом. Эксперт не советует брать версии с турбодвигателями и роботизированными коробками, а ресурс удачных связок достигает 500 тысяч километров при цене от 1,2 до 1,8 млн рублей.
Также в топ вошли корейские Hyundai Solaris и Kia Rio старше 2015 года выпуска с аналогичным мотором и шестиступенчатой АКП. При покупке этих машин за 1,2–1,5 млн рублей важно проверять двигатель на наличие задиров, которые приводят к повышенному расходу масла.
Замыкает пятерку Renault Logan второго поколения с 1,6-литровым «атмосферником», который лучше брать исключительно на механике. Французские автоматические коробки DP0 и DP2 считаются ненадежными, а сам автомобиль обойдется покупателю в 1,1–1,3 млн рублей.
Ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с НСН объяснил, как китайские автомобили как справятся с поломками из-за низкокачественного топлива на российских АЗС.
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