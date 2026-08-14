Названы самые надежные подержанные автомобили B-класса в России

Названы пять бюджетных автомобилей B-класса, которые способны проехать более 400 тысяч километров без серьезных поломок. Список самых надежных моделей на вторичном рынке озвучил «Газете.Ru» руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев.

Лидерами рейтинга стали технические «братья-близнецы» Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным мотором 1,6 литра и классическим автоматом. Эксперт не советует брать версии с турбодвигателями и роботизированными коробками, а ресурс удачных связок достигает 500 тысяч километров при цене от 1,2 до 1,8 млн рублей.