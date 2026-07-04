Очереди, перекупщики, закрытия: Что происходит на АЗС в России
В некоторых регионах на части АЗС топливо в приоритетном порядке отпускают спецтехнике и машинам экстренных служб.
В российских регионах продолжаются проблемы с топливом. В некоторый областях АЗС частично закрыты. В других — наоборот возобновились продажи топлива. В части регионов на некоторых заправках бензин в приоритетном порядке отпускают только спецтехнике и машинам экстренных служб. О ситуации на АЗС в регионах России — в материале НСН.
О НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 июля замгубернатора Новосибирской области Олег Клемешов сообщил, что в регионе перестала работать значительная часть АЗС. По его словам, на заправках приоритет отдают общественным, специальным, коммунальным службам, а также автомобилям скорой помощи и общественного транспорта, чтобы те службы работали в штатном режиме.
Издание «Новосибирские новости» писало, что дополнительные временные интервалы установили на заправках региона для транспорта систем жизнеобеспечения. Известно, что накануне оперштаб ввел приоритетный режим для коммунальной техники, скорой помощи и пассажирских автобусов.
В связи с этим 4 июля с 03:00 до 5:00 автомобилям этих организаций обеспечили беспрепятственный пропуск на заправки «Газпромнефти». Кроме того, было выделено еще три часа (с 12:00 до 15:00) для экстренных служб, работающих в круглосуточном режиме.
3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что приоритет при заправке на АЗС будут предоставлять транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов. Клемешов говорил, что на продолживших работать заправках наблюдаются очереди.
КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
При этом в Калининградской области напротив возобновилась продажа бензина на 11 крупных АЗС. Уточняется, что речь пока идет только о 92-м бензине и дизеле.
«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», - написал губернатор региона Алексей Беспрозванных на своей странице в одной из соцсетей.
Он напомнил, что в Калининградской области пока действуют ограничения на продажу топлива: по бензину — не более 30 литров, по дизелю — 60 литров.
2 июля Беспрозванных на встрече с президентом России Владимиром Путиным заговорил о приоритетных поставках дополнительных объемов бензина для жителей региона. Глава государства поддержал эту инициативу.
ЛИМИТЫ НА АЗС В МОСКВЕ
По состоянию на начало июля в Московском регионе сохранялись временные ограничения на продажу топлива. Известно, что на крупных АЗС бензин отпускается в основном только в бак автомобиля, а продажа в канистры на многих заправках ограничена.
«Царьград ТВ» передавал, что 4 июля «Газпромнефть» в Москве отпускает до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива в один чек, только в бак. На трассах — 30 литров бензина и до 200 литров дизеля. По АИ-95 действовали временные ограничения до пополнения запасов.
«Лукойл» — от 20 до 30 литров бензина на один автомобиль, отпуск только в бак. Teboil — от 20 до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля, пишет издание.
Эксперты говорят, что самая сложная ситуация с топливом в основном наблюдает возле федеральных трасс и городских выездов, особенно перед выходными. При этом на платных магистралях М-11 «Нева» и М-12 «Восток» дефицита топлива на начало июля не наблюдалось, передает «Царьград ТВ».
В связи с этим специалисты советуют для поиска топлива заранее выбирать несколько АЗС разных сетей на привычном маршруте, не опускать уровень топлива ниже четверти бака и учитывать, что поставки чаще всего приходят ночью и ранним утром. По оценкам специалистов, дизельное топливо сейчас доступно на большинстве АЗС, и владельцы дизельных машин сталкиваются с меньшим числом проблем.
ОЧЕРЕДИ, ПЕРЕКУПЩИКИ, ПОДКУП
При этом чтобы решить проблемы на АЗС в России заговорили о создании онлайн-сервисов для отслеживания ситуации на заправках. Внедрить электронные очереди на АЗС предложил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Онлайн-сервисы для отслеживания времени ожидания на заправках запустили в Улан-Удэ, Чите и Иркутске, пишет «АиФ». Также сервисы по поиску бензина появились в Новосибирске.
Глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в разговоре с НСН уточнил, что такие сервисы помогут отслеживать ситуацию с топливом в стране, более сбалансировано перераспределять горючее по регионам, а также отсеивать перекупщиков.
«Такие приложения позволяют увидеть очереди, наличие топлива, стоимость, примерное время ожидания на АЗС. Это те же самые разработчики, которые разрабатывают для банковской сферы оплату через банк-клиент, то есть через банковское приложение. Это интересная история, главное, чтобы не было слишком жесткого регулирования, например, по номерам и так далее. Цифровая система как раз показала бы, что люди заправляются не на перепродажу, а именно для собственных нужд. Плюс, можно было бы отфильтровать тех, кто заправляется просто для прикола. У нас есть регионы, которые нуждаются в топливе для сельхозтехники, естественно, они должны иметь приоритет. Сейчас у них цены просто в космосе, потому что появляется очень много перекупщиков, они работают напрямую, практически как оптовые закупщики. Сельскохозяйственникам приходится ехать в другие регионы, заправляться целыми канистрами, чтобы обеспечить работу сбора урожая. Здесь электронные очереди как раз очень бы хорошо встраивались в экосистему и показывали, как и куда направить более внушительный ресурс по дотациям, по обеспечению топливом регионов», - заметил он.
Между тем, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что попытка обойти лимит на покупку топлива через подкуп сотрудника АЗС может обернуться уголовным преследованием. По его словам, штрафы за подкуп достигают 1,5 млн рублей.
«Если работник автозаправочной станции выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за совершение действий в интересах клиента вопреки установленным правилам компании, такие действия могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп. Ответственность предусмотрена как для лица, передающего незаконное вознаграждение, так и для его получателя. Санкции по статье о коммерческом подкупе в зависимости от обстоятельств предусматривают крупные штрафы вплоть до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Поэтому попытка решить вопрос на месте ради нескольких дополнительных литров топлива может повлечь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд», - приводит его слова «Газета.Ru».
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что водители такси стали реже выходить на линии, так как никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках, а уехав на удаленное расстояние рискуют вовсе не заправиться, при этом агрегаторы, по его словам, чтобы стимулировать таксистов заступать на смены, повышают цены.
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