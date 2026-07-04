Очереди, перекупщики, закрытия: Что происходит на АЗС в России

В связи с этим 4 июля с 03:00 до 5:00 автомобилям этих организаций обеспечили беспрепятственный пропуск на заправки «Газпромнефти». Кроме того, было выделено еще три часа (с 12:00 до 15:00) для экстренных служб, работающих в круглосуточном режиме.

3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что приоритет при заправке на АЗС будут предоставлять транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов. Клемешов говорил, что на продолживших работать заправках наблюдаются очереди.

КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

При этом в Калининградской области напротив возобновилась продажа бензина на 11 крупных АЗС. Уточняется, что речь пока идет только о 92-м бензине и дизеле.