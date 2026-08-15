Генсек: Члены ОДКБ считают Армению союзником по организации

По его словам, с самого начала Армения была активным и гармоничным членом организации и вносила достойный вклад в укрепление коллективного потенциала.

«И государства-члены ОДКБ по-прежнему рассматривают эту страну как союзника по организации», — указал Масадыков.

Генсек добавил, что представители руководства стран-членов не раз подтверждали готовность обсуждать с Ереваном все вопросы, касающиеся возобновления его полноценного участия в совместной работе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение о выходе из организации.

