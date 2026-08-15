Крым продал национализированные активы украинских олигархов на 13,6 млрд рублей
Более 80 национализированных активов украинских олигархов на 13,6 млрд рублей продали в Крыму за три года. Об этом написал глава парламента республики Владимир Константинов в своем канале в мессенджере «Макс».
«С 2023 года... продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 миллиарда рублей. Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы», - указал политик.
В текущем году власти продали семь национализированных ранее объектов, в их числе квартиры, имущество пансионатов и предприятия. Бюджет Крыма получил 621 млн рублей от продажи этих активов.
Ранее в Севастополе национализировали имущество ряда коммерческих структур, владельцы которых оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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