«Опускаются руки»: Аграрии призвали создавать ассоциации для получения квот на топливо
Сегодня только фермеры-блогеры могут достучаться до руководства отрасли, сказал НСН Григорий Кухаренко.
В России необходимы региональные ассоциации фермеров, которые могли бы помочь получить квоты на дизельное топливо. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.
«Топливный кризис пришелся как раз на начало уборочной страды на юге России. Если у крупных игроков есть определенные резервы, они безболезненно перенесли кризис, то средний фермер был вынужден находиться на заправках по пять и больше часов. В одни руки выдавалось от 100 до 200 литров, когда на один комбайн нам необходимо 300 литров в день. Пшеница созрела, начинает осыпаться, и мы никак не восполним этот урожай, не можем его убрать. Мы, аграрии, предлагаем создавать региональные ассоциации фермеров, которые обеспечивали бы на уровне регионов квоты по дизельному топливу. Мы впервые сталкиваемся с такими вызовами, мы начинаем думать, искать решения», — сказал Кухаренко.
Собеседник НСН добавил, что сегодня только у фермеров-блогеров получается вести диалог с руководителями отрасли.
«Если фермер не блогер, сейчас он не может достучаться до высших чинов. Когда фермер сталкивается с тем, что у него должна быть техника, технология, лучшие семена, пестицидная группа, а он не может заправиться, при этом себестоимость продукции падает ниже рыночной цены, руки опускаются. Нужны кооперативы, чтобы были определенные квоты, которые фермер мог бы подписывать, согласовывать со своей ассоциацией. Напомню, что скоро начнутся осенние полевые работы — нужно подготовить почву, засеять ее», — подчеркнул он.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что сегодня идет существенное сокращение посевных площадей — если бы они оставались хотя бы на прошлогоднем уровне, можно было бы рассчитывать на больший урожай.
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