В России необходимы региональные ассоциации фермеров, которые могли бы помочь получить квоты на дизельное топливо. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

«Топливный кризис пришелся как раз на начало уборочной страды на юге России. Если у крупных игроков есть определенные резервы, они безболезненно перенесли кризис, то средний фермер был вынужден находиться на заправках по пять и больше часов. В одни руки выдавалось от 100 до 200 литров, когда на один комбайн нам необходимо 300 литров в день. Пшеница созрела, начинает осыпаться, и мы никак не восполним этот урожай, не можем его убрать. Мы, аграрии, предлагаем создавать региональные ассоциации фермеров, которые обеспечивали бы на уровне регионов квоты по дизельному топливу. Мы впервые сталкиваемся с такими вызовами, мы начинаем думать, искать решения», — сказал Кухаренко.