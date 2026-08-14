Страны ЕС в июле закупили российское топливо на 1,5 млрд евро

Евросоюз в июле закупил российские энергоресурсы на общую сумму €1,5 млрд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA).

Основную долю европейского импорта составил трубопроводный газ (38%, или € 561 млн) и сжиженный природный газ (36%, или € 526 млн). Оставшиеся 26% пришлись на сырую нефть, которая по-прежнему транспортируется по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

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ЕС стал четвертым по величине покупателем российского топлива в мире, пропустив вперед Китай, Индию и Турцию. При этом Евросоюз остается абсолютным лидером по закупкам российского СПГ — на его долю приходится почти половина (49%) всего экспорта этого вида топлива из России.

Китай доминирует в импорте российского угля и нефти, а Турция лидирует в закупках нефтепродуктов. Эксперты отмечают, что, несмотря на все ограничительные меры, европейские страны продолжают активно скупать российские энергоресурсы.

Комментируя ситуацию, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев ранее заявил, что топливный кризис в Евросоюзе — это возможность для России продавать больше газа и больше заработать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТопливоРоссияЕвросоюз

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