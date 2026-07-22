Путин назвал временными создаваемые трудности на топливном рынке РФ

В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что трудности, которые России создают на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер».

«Они не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в июне текущего года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».