Путин назвал временными создаваемые трудности на топливном рынке РФ

Состояние экономики России и её ключевых отраслей устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что трудности, которые России создают на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер».

«Они не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в июне текущего года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ТопливоЭкономикаРоссияВладимир Путин

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