Путин назвал временными создаваемые трудности на топливном рынке РФ
Состояние экономики России и её ключевых отраслей устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что трудности, которые России создают на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер».
«Они не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что в июне текущего года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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