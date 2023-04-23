Импорт - все? Москва грозит ответить на планы Запада полностью запретить экспорт в РФ
В России предупреждают, что готовы прекратить импорт продукции за рубеж, прежде всего, в рамках зерновой сделки, в ответ на планы Запада полностью прекратить экспорт.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на предложение стран G7 о полном запрете экспорта в РФ. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что реакцией России может стать полное прекращение поставок товаров в западные страны по наиболее чувствительным категориям. Зампред Совбеза не исключил, что РФ может выйти из зерновой сделки.
Тем более, на этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке, усилия пока не принесли результатов для России. Его слова приводит РИА Новости.
«Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас - в контексте меморандума», - сказал Небензя.
В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что приходящие в Одессу корабли могут использовать для перевозки оружия для ВСУ.
«Европа, которая опирается в том числе и на поддержку генсека ООН Гутерриша, не собирается выполнять зерновую сделку с точки зрения тех причин, по которым она принималась. Речь шла о том, что если не будет зерновой сделки, то будет голод, будут страдать малообеспеченные страны. При таком отношении зерновая сделка больше не будет продлеваться. Обман – это нормальное состояние всех тех, с кем у нас на сегодняшний день конфликт. Нужно постоянно говорить о том, что зерновая сделка в тех параметрах, в которых она задумывалась, не выполняется. Но с учетом поведения и Украины, и европейских стран, зерновую сделку вряд ли целесообразно продлевать. Возможно, что они используют суда, которые приходят в Одессу якобы за зерном, для перевозки вооружений на территорию Украины», - сказал Цеков.
США и некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают возможность практически полного запрета экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства утверждают, что подобные меры, которые могут привести к значительному ужесточению экономического давления на Москву, обсуждаются в преддверии саммита лидеров стран «Большой семерки» в Японии в мае.
Отмечаются, что существуют потенциально серьёзные препятствия для реализации таких решений. В частности, новые ограничения должны быть приняты всеми членами Евросоюза, и это наверняка вызовет негативную реакцию со стороны компаний, которые всё ещё экспортируют товары в Россию.
В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России «покончено», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.
Источник издания заявил, что если санкций станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», поэтому ставится под вопрос целесообразность расширения ограничений.
Страны G7 не смогут ввести полный запрет на экспорт в Россию, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что п. Он отметил, что укрепляется роль параллельного импорта, а также в целом перестраиваются торговые цепочки с акцентом на Китай.
«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Но здесь нужно отметить и увеличение поставок из других стран, в первую очередь речь о Китае, странах арабского мира. Выстраивание новых торговых отношений выталкивает доллар и евро из пула резервных валют большинства стран. Весь лимит инструментария фактически исчерпан. Нашим оппонентам этого ничего не дало, кроме увеличения темпов импортозамещения с нашей стороны», - отметил Гутенев.
Однако, это не помешало главе Австрийского института экономических исследований Габриэлю Фельбермайру предложить, чтобы Запад распространил антироссийские санкции на товары первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты.
Российская фармацевтическая отрасль в значительной степени зависит от импорта, основная проблема заключается в субстанциях для производства лекарств, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Более двух третей упаковок, которые покупаются – это препараты, произведенные на территории России – как российскими, так и иностранными производителями, имеющими предприятия в нашей стране. Но зависимость от импорта колоссальная: иностранные производители завозят практически всё, включая субстанции, из-за рубежа. Вообще только 20% субстанций для производства лекарств на территории России, производятся на территории России. А ведь для синтеза этих субстанций используются импортные компоненты. Так что в бумагу-то завернем, но было бы что», - рассказал он.
Со своей стороны, исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева отметила, что зависимость в той или иной степени и правда есть, но отрасль уже взяла «ориентир на импортозамещение».
«Около 70% лекарственных препаратов на рынке производится в Российской Федерации. Но всё, из чего производятся лекарства – их упаковочные материалы, даже фольга и оборудование – это мы закупаем за границей. С одной стороны, зависим, но с другой, у нас уже есть ориентир на импортозамещение», - сказала она Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
По мнению президента России Владимира Путина, Россия смогла обеспечить устойчивость ситуации во внутренней экономике, несмотря на западные санкции, которые привели к резкому разрыву связей. Такую оценку дал президент на заседании президиума Госсовета по теме развития промышленности страны на фоне ограничительных мер. По словам главы государства, России удалось сгруппировать свои ресурсы и усилия для обеспечения стабильности. Среди прочего, были прияты меры в целях замещения импортной продукции отечественными аналогами, либо поставками из так называемых дружественных стран.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Захарова поставила вопрос о патрулировании Ла-Манша силами стран АТР
- Разволновавшиеся прибалты. Китай усомнился в принятом на Западе статусе Крыма
- Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн
- «Ростов» обыграл «Урал» в матче 24-го тура РПЛ
- Импорт - все? Москва грозит ответить на планы Запада полностью запретить экспорт в РФ
- «Будем убивать всех»: Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» перестанет брать пленных
- Белгородский губернатор заявил об отсутствии пострадавших при новом обстреле Мурома
- Медведев пригрозил Западу прекращением поставок товаров из России
- СМИ: во Владимирской области произошел «странный взрыв»
- Министр обороны Эстонии обозначил сроки начала контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru