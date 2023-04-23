Импорт - все? Москва грозит ответить на планы Запада полностью запретить экспорт в РФ

Отмечаются, что существуют потенциально серьёзные препятствия для реализации таких решений. В частности, новые ограничения должны быть приняты всеми членами Евросоюза, и это наверняка вызовет негативную реакцию со стороны компаний, которые всё ещё экспортируют товары в Россию.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России «покончено», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.

Источник издания заявил, что если санкций станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», поэтому ставится под вопрос целесообразность расширения ограничений.

Страны G7 не смогут ввести полный запрет на экспорт в Россию, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что п. Он отметил, что укрепляется роль параллельного импорта, а также в целом перестраиваются торговые цепочки с акцентом на Китай.

«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Но здесь нужно отметить и увеличение поставок из других стран, в первую очередь речь о Китае, странах арабского мира. Выстраивание новых торговых отношений выталкивает доллар и евро из пула резервных валют большинства стран. Весь лимит инструментария фактически исчерпан. Нашим оппонентам этого ничего не дало, кроме увеличения темпов импортозамещения с нашей стороны», - отметил Гутенев.

Однако, это не помешало главе Австрийского института экономических исследований Габриэлю Фельбермайру предложить, чтобы Запад распространил антироссийские санкции на товары первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты.