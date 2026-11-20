Во время пресс-конференции американский лидер заявил, что тот мог бы составить конкуренцию вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что его советник оказался бы лучше обоих возможных претендентов, после чего напрямую спросил Миллера, не хочет ли тот баллотироваться.



В начале ноября президент Штатов объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома. До этого он занимал должность замруководителя и был одним из ключевых советников. К исполнению новых обязанностей он приступил 9 ноября.



Ранее НСН рассказывала, кого Трамп готовит в качестве преемника.

