Трамп предложил главе аппарата Белого дома баллотироваться в президенты
Президент США Дональд Трамп в шутливой форме предложил главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции американский лидер заявил, что тот мог бы составить конкуренцию вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что его советник оказался бы лучше обоих возможных претендентов, после чего напрямую спросил Миллера, не хочет ли тот баллотироваться.
В начале ноября президент Штатов объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома. До этого он занимал должность замруководителя и был одним из ключевых советников. К исполнению новых обязанностей он приступил 9 ноября.
Ранее НСН рассказывала, кого Трамп готовит в качестве преемника.
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