Там уточнили, что речь идет о ситуации, когда человек знает о проблеме со здоровьем, но сознательно идет на риск и создает угрозу заражения.



Административная ответственность наступит за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По закону граждане обязаны лечиться и соблюдать режим, если болезнь опасна для окружающих.



Также если по внутренним правилам компании работник обязан сообщать о недуге или ухудшении состояния, то за молчание ему грозит дисциплинарное взыскание. В ФНПР добавили, что позаботиться о наличии таких требований в организации обязан работодатель. Он же и отвечает за обеспечение безопасных условий труда.



Ранее россиянам объяснили, как уйти на удаленку с аллергией.

