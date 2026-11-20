ФНПР: За выход на работу с болезнью могут привлечь к ответственности
Сотрудника, который прибыл на рабочее место в больном состоянии, могут привлечь к административной или дисциплинарной ответственности. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Там уточнили, что речь идет о ситуации, когда человек знает о проблеме со здоровьем, но сознательно идет на риск и создает угрозу заражения.
Административная ответственность наступит за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По закону граждане обязаны лечиться и соблюдать режим, если болезнь опасна для окружающих.
Также если по внутренним правилам компании работник обязан сообщать о недуге или ухудшении состояния, то за молчание ему грозит дисциплинарное взыскание. В ФНПР добавили, что позаботиться о наличии таких требований в организации обязан работодатель. Он же и отвечает за обеспечение безопасных условий труда.
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