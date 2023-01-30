Фарманалитик заявил о «колоссальной» зависимости отрасли от импорта
Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что иностранные производители завозят практически всё, включая субстанции.
Российская фармацевтическая отрасль в значительной степени зависит от импорта, основная проблема заключается в субстанциях для производства лекарств, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
«Более двух третей упаковок, которые покупаются – это препараты, произведенные на территории России – как российскими, так и иностранными производителями, имеющими предприятия в нашей стране. Но зависимость от импорта колоссальная: иностранные производители завозят практически всё, включая субстанции, из-за рубежа. Вообще только 20% субстанций для производства лекарств на территории России, производятся на территории России. А ведь для синтеза этих субстанций используются импортные компоненты. Так что в бумагу-то завернем, но было бы что», - рассказал он.
Со своей стороны, исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева отметила, что зависимость в той или иной степени и правда есть, но отрасль уже взяла «ориентир на импортозамещение».
«Около 70% лекарственных препаратов на рынке производится в Российской Федерации. Но всё, из чего производятся лекарства – их упаковочные материалы, даже фольга и оборудование – это мы закупаем за границей. С одной стороны, зависим, но с другой, у нас уже есть ориентир на импортозамещение», - сказала она в пресс-центре НСН.
Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН также рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.
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