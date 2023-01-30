Фарманалитик заявил о «колоссальной» зависимости отрасли от импорта

Со своей стороны, исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева отметила, что зависимость в той или иной степени и правда есть, но отрасль уже взяла «ориентир на импортозамещение».

«Около 70% лекарственных препаратов на рынке производится в Российской Федерации. Но всё, из чего производятся лекарства – их упаковочные материалы, даже фольга и оборудование – это мы закупаем за границей. С одной стороны, зависим, но с другой, у нас уже есть ориентир на импортозамещение», - сказала она в пресс-центре НСН.

Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН также рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.

