Российский лидер уточнил, что стремительные изменения в военно-технической сфере повышают значение математических знаний и способности быстро анализировать ситуацию.



По словам президента РФ, преимущество остается за той стороной, которая быстрее осмысливает происходящее и реагирует на возникающие вызовы. При этом Путин добавил, что духовная основа и крепость духа также остаются важными факторами.



Недавно глава государства призвал украинцев перейти на правильную сторону истории.

