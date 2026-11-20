Путин: Скорость мысли, а не ракет важна для достижения победы
Президент России Владимир Путин объяснил, что в современных условиях для победы важнее скорость мышления и реакции, чем скорость ракет. Об этом он рассказал в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель». Полная версия беседы доступна на сайте Кремля.
Российский лидер уточнил, что стремительные изменения в военно-технической сфере повышают значение математических знаний и способности быстро анализировать ситуацию.
По словам президента РФ, преимущество остается за той стороной, которая быстрее осмысливает происходящее и реагирует на возникающие вызовы. При этом Путин добавил, что духовная основа и крепость духа также остаются важными факторами.
Недавно глава государства призвал украинцев перейти на правильную сторону истории.
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