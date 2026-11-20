Акцию организовали молодежное объединение «Поколение Z решает» и альянс «Школьная забастовка против воинской повинности». Демонстрация проходит под лозунгом о необходимости бороться вместе, а не воевать друг с другом. Всего организаторы заявили около 5 тыс. участников.



Значительную часть протестующих составляли школьники. Помимо отказа от восстановления обязательного призыва, они требуют увеличить финансирование образования, расширить доступ к психотерапевтической помощи, усилить защиту климата и обеспечить доступную стоимость жизни. На плакатах заметили требования отставки Мерца и критика расизма и перевооружения, сокращения расходов.



Шествие планировали провести от Александерплац в районе Митте до Марианненплац в Кройцберге. По данным ТАСС, обстановка была мирной, сообщений об инцидентах не поступало. Для обеспечения порядка в Берлине задействовали до 1,6 тыс. полицейских.



Протесты против воинской повинности запланированы и в других городах ФРГ. По информации организаторов, заявки на участие подали почти 21 тыс. человек в 73 городах республики.



Ранее НСН сообщала, что почти в 30 населенных пунктах Германии прошли молодежные протесты.

