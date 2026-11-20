В Берлине молодежь вышла на протест против воинской повинности
Несколько сотен молодых людей вышли на демонстрацию в центре Берлина против возвращения обязательного призыва в армию, милитаризации и роста стоимости жизни. Часть участников также требует отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом 20 ноября сообщает корреспондент ТАСС.
Акцию организовали молодежное объединение «Поколение Z решает» и альянс «Школьная забастовка против воинской повинности». Демонстрация проходит под лозунгом о необходимости бороться вместе, а не воевать друг с другом. Всего организаторы заявили около 5 тыс. участников.
Значительную часть протестующих составляли школьники. Помимо отказа от восстановления обязательного призыва, они требуют увеличить финансирование образования, расширить доступ к психотерапевтической помощи, усилить защиту климата и обеспечить доступную стоимость жизни. На плакатах заметили требования отставки Мерца и критика расизма и перевооружения, сокращения расходов.
Шествие планировали провести от Александерплац в районе Митте до Марианненплац в Кройцберге. По данным ТАСС, обстановка была мирной, сообщений об инцидентах не поступало. Для обеспечения порядка в Берлине задействовали до 1,6 тыс. полицейских.
Протесты против воинской повинности запланированы и в других городах ФРГ. По информации организаторов, заявки на участие подали почти 21 тыс. человек в 73 городах республики.
Ранее НСН сообщала, что почти в 30 населенных пунктах Германии прошли молодежные протесты.
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