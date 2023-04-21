«Добьют Европу»: В Госдуме заявили, что Запад не сможет перекрыть России импорт
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в эфире НСН заявил, что параллельный импорт и сотрудничество с Китаем набирают обороты.
Страны G7 не смогут ввести полный запрет на экспорт в Россию, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН. Он отметил, что укрепляется роль параллельного импорта, а также в целом перестраиваются торговые цепочки с акцентом на Китай.
О том, что страны G7 рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве Японии. Новые ограничения могут коснуться поставок подержанных автомобилей, шин, косметических товаров и одежды. Гутенев рассказал о последствиях такого решения.
«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Но здесь нужно отметить и увеличение поставок из других стран, в первую очередь речь о Китае, странах арабского мира. Выстраивание новых торговых отношений выталкивает доллар и евро из пула резервных валют большинства стран. Весь лимит инструментария фактически исчерпан. Нашим оппонентам этого ничего не дало, кроме увеличения темпов импортозамещения с нашей стороны», - отметил Гутенев.
Он также предрек на этом фоне большие проблемы Европе, которая теряет российские рынки и ставит под угрозу местный крупный бизнес.
«Основная цель США – разрушить экономику своих сателлитов и добиться потока, как квалифицированных кадров, так и инвестиций на свою территорию. Великобритания не несет особого ущерба, а что касается Германии, Франции и других стран, то тщательно на протяжении многих лет сформированная недоэлита этих стран готова осуществлять любую политику для сохранения своего присутствия во власти. Крупный бизнес должен всерьез тревожиться, потому что он утрачивает комфортные и премиальные рынки России и уходит в отрицательные значения. Мы будем видеть в Европе накачку «вертолетными деньгами» экономик, попытку сдержать банкротство банков и новые волны мигрантов, это добьет старушку Европу», - заключил собеседник НСН.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.
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