Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке, усилия пока не принесли результатов для России. Его слова приводит РИА Новости.
«Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас - в контексте меморандума», - сказал Небензя.
Политик отметил наличие проблем с координационным центром в Стамбуле, которые необходимо решить для позитивного результата.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru