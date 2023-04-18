Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке

«Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас - в контексте меморандума», - сказал Небензя.

Политик отметил наличие проблем с координационным центром в Стамбуле, которые необходимо решить для позитивного результата.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

