СМИ: США и союзники Украины не исключили почти полный запрет на экспорт в Россию
США и некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают возможность практически полного запрета экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства утверждают, что подобные меры, которые могут привести к значительному ужесточению экономического давления на Москву, обсуждаются в преддверии саммита лидеров стран «Большой семерки» в Японии в мае.
Отмечаются, что существуют потенциально серьёзные препятствия для реализации таких решений. В частности, новые ограничения должны быть приняты всеми членами Евросоюза, и это наверняка вызовет негативную реакцию со стороны компаний, которые всё ещё экспортируют товары в Россию.
Источники Bloomberg указывают, что новые меры, обсуждаемые дипломатами, полностью изменят существующий режим санкций, так как будет запрещён любой экспорт. Исключение составят лекарства, сельхозпродукция и продукты питания.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введённые Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru