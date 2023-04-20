СМИ: США и союзники Украины не исключили почти полный запрет на экспорт в Россию

США и некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают возможность практически полного запрета экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

СМИ: В Евросоюзе считают, что с санкциями против России «покончено»

Собеседники агентства утверждают, что подобные меры, которые могут привести к значительному ужесточению экономического давления на Москву, обсуждаются в преддверии саммита лидеров стран «Большой семерки» в Японии в мае.

Отмечаются, что существуют потенциально серьёзные препятствия для реализации таких решений. В частности, новые ограничения должны быть приняты всеми членами Евросоюза, и это наверняка вызовет негативную реакцию со стороны компаний, которые всё ещё экспортируют товары в Россию.

Источники Bloomberg указывают, что новые меры, обсуждаемые дипломатами, полностью изменят существующий режим санкций, так как будет запрещён любой экспорт. Исключение составят лекарства, сельхозпродукция и продукты питания.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введённые Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЭкспортСпецоперацияРоссияСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры