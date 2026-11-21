Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными странами в мире
Россия, Китай и США - самые могущественные страны мира. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
На пресс-конференции в Белом доме политик прокомментировал договоренность глав трех государств осудить злоупотребления полномочиями со стороны Международного уголовного суда.
«Мы обсудили это совместно, как три наиболее важных и могущественных государства мира, особенно в технологическом отношении. В этом плане мы с огромным отрывом сильнейшие в мире», - цитирует Трампа ТАСС.
Американский президент указал, что у трех стран «безусловно есть сила».
Ранее Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне, напоминает «Радиоточка НСН».
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