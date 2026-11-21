На пресс-конференции в Белом доме политик прокомментировал договоренность глав трех государств осудить злоупотребления полномочиями со стороны Международного уголовного суда.

«Мы обсудили это совместно, как три наиболее важных и могущественных государства мира, особенно в технологическом отношении. В этом плане мы с огромным отрывом сильнейшие в мире», - цитирует Трампа ТАСС.

Американский президент указал, что у трех стран «безусловно есть сила».

Ранее Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне, напоминает «Радиоточка НСН».

