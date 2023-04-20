СМИ: В Евросоюзе считают, что с санкциями против России «покончено»

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России «покончено», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.

Источник издания заявил, что если санкций станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», поэтому ставится под вопрос целесообразность расширения ограничений.

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При этом накануне главп МИД Германии Анналена Бербок заявила, что снимать санкции с Москвы никто не будет, пока длится конфликт на Украине.

Россияне, которые попадают под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов, гордятся этим, сообщил ранее во время встречи с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой министр иностранных дел России Сергей Лавров. Со своей стороны, Ортег заявил, что многие официальные лица Никарагуа попали под ограничения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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