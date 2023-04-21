В США заявили о новой тактике борьбы с обходом антироссийских санкций

По его словам, Вашингтон намерен сосредоточить внимание на посредниках в обходе санкций. Речь идет о зарубежных инвестиционных консультантах, юридических фирмах и хедж-фондах, уточнил Адамс.

Чиновник рассказал о существовании оперативной группы, которая выявляет причастных к обходу санкций. Представитель ведомства отметил, что США стараются ограничить возможности состоятельных россиян прятать свои капиталы.

Также он анонсировал меры в отношении тех, кто использует криптовалюты для маскировки транзакций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полный запрет на экспорт в Россию и другие обсуждаемые санкции приведут мировую экономику к глобальному кризису, передает «Радиоточка НСН».

