В США заявили о новой тактике борьбы с обходом антироссийских санкций
Минюст США готовит новые способы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил агентству Bloomberg представитель ведомства Эндрю Адамс.
По его словам, Вашингтон намерен сосредоточить внимание на посредниках в обходе санкций. Речь идет о зарубежных инвестиционных консультантах, юридических фирмах и хедж-фондах, уточнил Адамс.
Чиновник рассказал о существовании оперативной группы, которая выявляет причастных к обходу санкций. Представитель ведомства отметил, что США стараются ограничить возможности состоятельных россиян прятать свои капиталы.
Также он анонсировал меры в отношении тех, кто использует криптовалюты для маскировки транзакций.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полный запрет на экспорт в Россию и другие обсуждаемые санкции приведут мировую экономику к глобальному кризису, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru