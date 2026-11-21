Миронов предложил создать в России алиментный фонд
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать государственный алиментный фонд, а также установить минимальный размер алиментов на уровне регионального детского прожиточного минимума. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил Миронов, если родитель не платит алименты либо перечисляет меньше минимума, государство должно компенсировать разницу, а затем взыскивать средства должника с процентами. Депутат напомнил о действенных механизмах взыскания: налоговая служба в ряде случаев может списывать задолженность с банковских счетов гражданина.
«А когда родитель задолжал собственному ребенку, мать порой годами вынуждена добиваться положенных алиментов! Обращаться к приставам, разыскивать должника, добиваться исполнения судебного решения... Мы предлагаем изменить этот порядок», - указал Миронов.
Думская фракция «Справедливая Россия» уже внесла соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.
Ранее депутаты от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство проект закона, предусматривающего увеличение штрафов за неуплату алиментов до 100 тысяч рублей.
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