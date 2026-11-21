Как отметил Миронов, если родитель не платит алименты либо перечисляет меньше минимума, государство должно компенсировать разницу, а затем взыскивать средства должника с процентами. Депутат напомнил о действенных механизмах взыскания: налоговая служба в ряде случаев может списывать задолженность с банковских счетов гражданина.

«А когда родитель задолжал собственному ребенку, мать порой годами вынуждена добиваться положенных алиментов! Обращаться к приставам, разыскивать должника, добиваться исполнения судебного решения... Мы предлагаем изменить этот порядок», - указал Миронов.

Думская фракция «Справедливая Россия» уже внесла соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство проект закона, предусматривающего увеличение штрафов за неуплату алиментов до 100 тысяч рублей.

