«Адаптировались все»: Экономист объяснил нежелание Запада вводить новые санкции против РФ

Собеседник НСН отметил, что без потерь не обошлось и это выражено в падении ВВП России.

«Нельзя сказать, что все прошло без потерь и безупречно. Отрицательные моменты выражены в сокращении ВВП в 2022 году. Пришли проблемы на рынок недвижимости, люди не готовы сейчас покупать жилье. Бизнес повел себя по-разному. Собственники крупного бизнеса постарались вывести как можно больше денег за границу в самом начале СВО, но и сейчас многие стараются держать деньги за границей. Но в целом менеджмент реагировал достаточно рационально, крупные бизнес-игроки, банки даже не пошатнулись из-за санкций. Адаптировались все. Хотя все и были предупреждены, что будет сложный период отношений с Западом, но не все подготовились. Киевские генералы говорили еще в 2021 году о неизбежности военных действий. Это был сигнал подстелить соломку, но не все стелили», - резюмировал Колташов.

Ранее Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса.

