«Адаптировались все»: Экономист объяснил нежелание Запада вводить новые санкции против РФ
Запад рассчитывал на обрушение экономики РФ, но нельзя утверждать, что все для нас прошло безупречно, сказал Василий Колташов.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что государство обеспечило устойчивость российской экономики.
В ЕС считают, что с новыми санкциями против России «покончено», если их станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников. Колташов считает, что ожидания западных стран от санкций против России практически не оправдались, но проблемы наблюдаются.
«На рубль посмотрите, на поведение вкладчиков российских банков – повышенный спрос на иностранную валюту, складывание ее под матрасы, опустошение депозитов. Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это конечно по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - сказал Колташов.
Собеседник НСН отметил, что без потерь не обошлось и это выражено в падении ВВП России.
«Нельзя сказать, что все прошло без потерь и безупречно. Отрицательные моменты выражены в сокращении ВВП в 2022 году. Пришли проблемы на рынок недвижимости, люди не готовы сейчас покупать жилье. Бизнес повел себя по-разному. Собственники крупного бизнеса постарались вывести как можно больше денег за границу в самом начале СВО, но и сейчас многие стараются держать деньги за границей. Но в целом менеджмент реагировал достаточно рационально, крупные бизнес-игроки, банки даже не пошатнулись из-за санкций. Адаптировались все. Хотя все и были предупреждены, что будет сложный период отношений с Западом, но не все подготовились. Киевские генералы говорили еще в 2021 году о неизбежности военных действий. Это был сигнал подстелить соломку, но не все стелили», - резюмировал Колташов.
Ранее Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- В Кремле не будут усиливать ограничения из-за подварианта коронавируса «Арктур»
- Рогов: Власти Киева начали рассылать угрозы жителям Запорожской области
- В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме
- ЦБ: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными
- Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
- Кабмин не поддержал законопроект о переходе на летнее время
- В Кремле прокомментировали заявления о двойнике Путина в зоне спецоперации
- Командующий ТОФ ушел в отпуск с последующим увольнением в запас
- Оренбургский губернатор предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять агрессивных животных
- СМИ: Адмирал Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru