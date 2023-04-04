Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций

Россия смогла обеспечить устойчивость ситуации во внутренней экономике, несмотря на западные санкции, которые привели к резкому разрыву связей. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития промышленности страны на фоне ограничительных мер.

По словам главы государства, России удалось сгруппировать свои ресурсы и усилия для обеспечения стабильности. Среди прочего, были прияты меры в целях замещения импортной продукции отечественными аналогами, либо поставками из так называемых дружественных стран.