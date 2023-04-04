Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций
Россия смогла обеспечить устойчивость ситуации во внутренней экономике, несмотря на западные санкции, которые привели к резкому разрыву связей. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития промышленности страны на фоне ограничительных мер.
По словам главы государства, России удалось сгруппировать свои ресурсы и усилия для обеспечения стабильности. Среди прочего, были прияты меры в целях замещения импортной продукции отечественными аналогами, либо поставками из так называемых дружественных стран.
В качестве примера президент привёл слова одного из руководителей завода «Тулажелдормаш», который Путин посетил утром. «Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там, где мы раньше об этом и не думали», - привёл цитату глава государства. Он назвал эту фразу «ключевой», поскольку, по словам Путина, «если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали».
Как уточняет НСН, путин проводит заседание президиума Госсовета в Туле в формате видеоконференции.
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