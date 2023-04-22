Зеленский ввел санкции против 25 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные экономические санкции в отношении граждан России, следует из указов, размещенных на сайте украинского главы.
Среди попавших под санкции российских граждан числятся родственники предпринимателя Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова. Всего в перечне фигурируют 40 человек, в том числе 25 россиян.
Санкции предполагают под собой блокировку активов, ограничение на ведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации на территории страны, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских государственных наград. Санкции введены сроком на 10 лет.
Ранее Зеленский ввел санкции против 82 российских деятелей спорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru