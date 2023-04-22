Зеленский ввел санкции против 25 граждан России

Среди попавших под санкции российских граждан числятся родственники предпринимателя Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова. Всего в перечне фигурируют 40 человек, в том числе 25 россиян.

Санкции предполагают под собой блокировку активов, ограничение на ведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации на территории страны, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских государственных наград. Санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против 82 российских деятелей спорта, передает «Радиоточка НСН».

