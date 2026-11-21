Российский теннисист Медведев прошел в полуфинал Итогового турнира ATP
21 ноября 202601:55
Юлия Савченко
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Турине.
В матче третьего тура спортсмен одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 6:4. На следующем этапе россиянин встретится с первой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
Даниилу Медведеву 30 лет, россиянин занимает пятую строчку в рейтинге ATP.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский теннисист Медведев прошел в полуфинал Итогового турнира ATP
- Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными странами в мире
- Миронов предложил создать в России алиментный фонд
- ФНПР: За выход на работу с болезнью могут привлечь к ответственности
- Путин: Скорость мысли, а не ракет важна для достижения победы
- Трамп предложил главе аппарата Белого дома баллотироваться в президенты
- В Берлине молодежь вышла на протест против воинской повинности
- СМИ: Президент Чехии Павел заявил об угрозе стать «целью» России
- Посольство России осудило отказ Румынии выдать визы юным тхэквондистам
- Путин объяснил, почему православие привлекает людей