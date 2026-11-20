В российском диппредставительстве назвали решение местных властей проявлением русофобии. Там добавили, что при отказе проигнорировали в том числе решение Совета профильной Всемирной федерации от 31 января и обращение руководства Европейского союза тхэквондо к румынской дипмиссии в Москве.



Особое возмущение российской стороны вызвал тот факт, что ограничения затронули несовершеннолетних. В посольстве считают, что отказ противоречит международным нормам, запрещающим дискриминацию по национальному признаку. Объяснения МИД Румынии, связанные с угрозами безопасности в Черном море и предполагаемыми нарушениями воздушного пространства страны, там назвали неубедительными.



В дипломатическом представительстве РФ уточнили, что произошедшее негативно скажется на отношениях между странами. Москва учтет действия Бухареста при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия.



Ранее сборная России по тхэквондо пропустила ЧЕ в Германии из-за все тех же проблем с визами.

