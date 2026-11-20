Павел уточнил, что Москва якобы рассматривает страны, поддерживающие Киев, как потенциальные цели. Он заявил, что за последнее время произошло несколько десятков подобных инцидентов, и связал их с отсутствием у Кремля стремления к скорому урегулированию конфликта.



По мнению чешского президента, Россия будет стремиться укрепить свои позиции, чтобы после завершения конфликта на Украине влиять на решения европейских стран.



Павел напомнил, что Прага уже участвует в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО. Военные республики служат в странах Балтии, а вертолеты помогают охранять воздушное пространство Польши. Также политик заявил о готовности предоставить Варшаве дополнительную помощь в случае необходимости.



Ранее президент Чехии призывал НАТО проявить решительность в отношении России.

