СМИ: Президент Чехии Павел заявил об угрозе стать «целью» России
Президент Чехии Петр Павел заявил, что республика может стать целью России из-за поддержки Украины. По его мнению, инцидент с падением двух ракет и беспилотника в Польше может повториться и в его государстве. Об этом пишет издание iDnes.
Павел уточнил, что Москва якобы рассматривает страны, поддерживающие Киев, как потенциальные цели. Он заявил, что за последнее время произошло несколько десятков подобных инцидентов, и связал их с отсутствием у Кремля стремления к скорому урегулированию конфликта.
По мнению чешского президента, Россия будет стремиться укрепить свои позиции, чтобы после завершения конфликта на Украине влиять на решения европейских стран.
Павел напомнил, что Прага уже участвует в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО. Военные республики служат в странах Балтии, а вертолеты помогают охранять воздушное пространство Польши. Также политик заявил о готовности предоставить Варшаве дополнительную помощь в случае необходимости.
Ранее президент Чехии призывал НАТО проявить решительность в отношении России.
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