Беседа вошла в документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель», подготовленный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Путин объяснил, что РПЦ сыграла особую роль в становлении русской нации и государственности. По его словам, до Крещения Руси в 988 году существовало несколько славянских этнических групп, но принятие единой религии стало важным этапом формирования единого народа и централизованного государства.



Президент добавил, что церковь на протяжении истории оставалась рядом с людьми в тяжелые периоды. Он напомнил о поддержке страны во время Великой Отечественной войны.



Говоря об отношениях государства и церкви, Путин назвал их в современной России прочными и подчеркнул важность невмешательства властей во внутреннюю жизнь религиозных организаций. По его мнению, это позволяет церкви свободно развиваться в соответствии со своими принципами.



Отвечая на замечание Кустурицы о неизменности канонов на протяжении полутора тысяч лет, президент согласился, что именно сохранение фундаментальных ценностей делает православие привлекательным для людей, в том числе за пределами РФ.



Недавно Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием.

