Путин объяснил, почему православие привлекает людей
Православие привлекает людей сохранением фундаментальных ценностей, которые формируют человеческую личность и помогают продолжению рода. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице. Пресс-служба Кремля уже опубликовала полную версию на своем сайте.
Беседа вошла в документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель», подготовленный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Путин объяснил, что РПЦ сыграла особую роль в становлении русской нации и государственности. По его словам, до Крещения Руси в 988 году существовало несколько славянских этнических групп, но принятие единой религии стало важным этапом формирования единого народа и централизованного государства.
Президент добавил, что церковь на протяжении истории оставалась рядом с людьми в тяжелые периоды. Он напомнил о поддержке страны во время Великой Отечественной войны.
Говоря об отношениях государства и церкви, Путин назвал их в современной России прочными и подчеркнул важность невмешательства властей во внутреннюю жизнь религиозных организаций. По его мнению, это позволяет церкви свободно развиваться в соответствии со своими принципами.
Отвечая на замечание Кустурицы о неизменности канонов на протяжении полутора тысяч лет, президент согласился, что именно сохранение фундаментальных ценностей делает православие привлекательным для людей, в том числе за пределами РФ.
Недавно Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием.
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