СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию

Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций против России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, основные ограничения планируют распространить на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторый транспорт, которые могут использоваться Россией в конфликте на Украине.

Также ожидается, что в санкционный пакет включат порядка 30 новых позиций и дополнительные ограничения в отношении ряда российских организаций и компаний.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полный запрет на экспорт в Россию и другие обсуждаемые санкции приведут мировую экономику к глобальному кризису, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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