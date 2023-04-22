СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию
Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций против России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, основные ограничения планируют распространить на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторый транспорт, которые могут использоваться Россией в конфликте на Украине.
Также ожидается, что в санкционный пакет включат порядка 30 новых позиций и дополнительные ограничения в отношении ряда российских организаций и компаний.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полный запрет на экспорт в Россию и другие обсуждаемые санкции приведут мировую экономику к глобальному кризису, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
- СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию
- Замглавы МИД Украины попросил увеличить помощь Киеву в 10 раз
- Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане
- СМИ: сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер»
- Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским
- Сотни людей протестуют в Швеции против вступления страны в НАТО
- Найденный в Белгороде взрывоопасный боеприпас уничтожили на полигоне
- Президент Бразилии не посетит Россию или Украину до начала мирных переговоров
- Теннисист Рублев вышел в финал второго турнира подряд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru