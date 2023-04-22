СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию

По информации агентства, основные ограничения планируют распространить на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторый транспорт, которые могут использоваться Россией в конфликте на Украине.



Также ожидается, что в санкционный пакет включат порядка 30 новых позиций и дополнительные ограничения в отношении ряда российских организаций и компаний.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полный запрет на экспорт в Россию и другие обсуждаемые санкции приведут мировую экономику к глобальному кризису, передает «Радиоточка НСН».

