Песков: запрет на экспорт в Россию и другие санкции приведут к кризису мировой экономики

Полный запрет на экспорт в Россию, а также и другие санкции, разрабатываемые странами G7, приведут мировую экономику к скатыванию в глобальный кризис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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По его словам, каждое новое ограничение станет очередным ударом по стабильности.

Страны «Большой семерки» и ряд других государств обсуждают сейчас возможность введения полного, тотального запрета на экспорт в Россию. Эту информацию подтвердило агентство Kyodo.

Если это предложение будет принято, то поставка в Россию любой продукции потребует отдельного разрешения.

Ранее стало известно, что Запад пытается полностью запретить экспорт в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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