«Всплеск среди провала»: «Царевна-лягушка» вновь возглавит прокат уикенда
Лента «Царевна-лягушка» с актером Никитой Кологривым в роли Кощея появилась на больших экранах 6 марта и возглавила прокат в первые выходные.
Российский фильм «Царевна-лягушка» может вновь возглавить прокат. Лента держится в лидерах уже вторую неделю подряд, обходя другие картины с известными актерами. При этом некоторые представители сферы кинотеатров считают, что часть отечественных фильмов в последнее время не оправдывает ожиданий индустрии, даже несмотря на повышение уровня российского кино.
«ЛЯГУШКА» В ТОПЕ
Фильм «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях, по прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», вновь возглавит российский прокат в уходящие выходные. Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), фэнтези уже собрало в прокате 326 млн 986 тысяч 783 рубля.
Лента с популярным российским актером Никитой Кологривым в роли Кощея вышла в прокат 6 марта и возглавила его в первый уикенд, заработав тогда 204,5 млн рублей.
По прогнозам ЕАИС, в ТОП-5 проката уходящих выходных также вошли фильмы «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, иностранный мультфильм «Зверопоиск», «Роднина» и «Красный шелк». Лента-«миллиардер» с номинантом на «Оскар-2025» Юрой Борисовым в эти выходные вновь уступила лидирующую строчку «Царевне-лягушке». Хотя до этого мюзикл о поэте-«рэпере» несколько раз возглавлял отечественный прокат.
На третьем месте оказался иностранный мультфильм «Зверопоиск». Лента появилась на больших экранах РФ 13 марта. Причем анимация стала единственной зарубежной картиной, вошедшей в ТОП-5 кинопроката в России в уходящие выходные.
УСТУПИЛИ «ЛЯГУШКЕ» И «НЕ ОПРАВДАЛИ» ОЖИДАНИЙ
На четвертом месте оказалась спортивная драма Константина Статского «Роднина». По данным ЕАИС, в настоящий момент ее сборы составляют 142 млн 90 тысяч 207 рублей. Лента вышла в прокат 6 марта и пока так и не смогла возглавить его.
До этого председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН заявил, что после первого провального уикенда сборы этой картины будут зависеть от «сарафанного радио». За первые прокатные выходные, по подсчетам ЕАИС, «Роднина» собрала лишь около 77 млн рублей.
«Старт проката пока оцениваем, как слабый. Однако, к примеру, у взрослого фильма "Любовь Советского Союза" (картина режиссеров Никиты Высоцкого, Дмитрия Иосифова и Ильи Лебедева – прим. НСН) тоже был несильный старт, но на "сарафане" картина раскачалась. Потенциал "Родниной" можно будет оценить после первых выходных, посмотрим, как сработает "сарафан"», - добавил он.
«Красный шелк» режиссера Андрея Волгина с Милошем Биковичем и актером-«уклонистом» Глебом Калюжным в ролях занял лишь пятую строчку в прокате в этот уикенд. По данным ЕАИС, к сегодняшнему дню детектив смог собрать 568 млн 883 тысячи 813 рублей. Однако Алексей Воронков в беседе с НСН заметил, что фильм оправдал ожидания кинотеатров и смог задержаться в прокате.
«Фильму ставили эстимейт на уровне 500 млн — миллиард, нижнюю планку он уже преодолел. На прошлой неделе по нашей сети средняя выручка за сеанс была на уровне восьми тысяч рублей. Это больше себестоимости кинопоказа практически в два раза. Поэтому сеансы "Красного шелка" остались, мы в своей сети задержим его минимум на пару недель в больших кинотеатрах, дальше посмотрим, как картина будет отрабатывать», - рассказал председатель АВК.
При этом член совета АВК, соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская считает, что фильмы «Красный шелк» и «Роднина» не оправдали ожиданий кинотеатров.
«Можно назвать несколько картин, которые не собрали ожидаемую кассу. Например, "Красный шелк" уже не соберет миллиард, "Роднина" — фильм с потенциалом в 400 млн рублей, но их не будет. Тот же "Злой город" с потенциалом 500 млн заработал 400 млн», - сказала она в разговоре с НСН.
«ВСПЛЕСК СРЕДИ ПРОВАЛА»
К тому же Елена Хажинская в интервью НСН заявила, что российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не оправдывают ожиданий и не показывают достойных сборов.
«К сожалению, 40 из 52 недель года у нас стартуют без фильмов с потенциалом в 500 млн и больше. Я бы сказала, что в принципе, наблюдается круглогодичный провал с редкими всплесками. На следующей неделе будут две картины: "Ждун" с весьма условным потенциалом и "Пальма-2" с потенциалом очевидным. К сожалению, наша индустрия пока не дожила до того, чтобы в кинотеатрах каждую неделю появлялись фильмы с потенциалом в 500 млн и выше. На этой неделе будет работать "Царевна-лягушка", это только второй уикенд фильма, также "Пророк" будет дорабатывать», - объяснила она.
Однако председатель АВК Алексей Воронков считает, что полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные картины.
«Если предположить, что Голливуд когда-нибудь вернется в полном объеме и попытается опять забрать на себя 70%, это будет всего лишь плюс 20% к максимальной ставке 2019 года. Но мы понимаем, что такого не произойдет, и будет конкурентное противостояние между российским и иностранным контентом. Но за последние два года зритель очень сильно поменялся. Тот зритель, который смотрел только голливудский контент, ушел из кинотеатра, как минимум на 40% зритель обновился и стал ходить на хороший, качественный российский контент», - рассказал он НСН.
До этого глава Минкультуры России Ольга Любимова объявила, что в 2024 году объем российского кинопроката вырос на 19%, составив 46,4 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана», рассказал корреспонденту НСН, что после съемок в «Красном шелке» боится ездить на поездах.
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