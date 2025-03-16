«Всплеск среди провала»: «Царевна-лягушка» вновь возглавит прокат уикенда

«ЛЯГУШКА» В ТОПЕ

Фильм «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях, по прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», вновь возглавит российский прокат в уходящие выходные. Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), фэнтези уже собрало в прокате 326 млн 986 тысяч 783 рубля.

Лента с популярным российским актером Никитой Кологривым в роли Кощея вышла в прокат 6 марта и возглавила его в первый уикенд, заработав тогда 204,5 млн рублей.