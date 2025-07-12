СМИ: На ужине в Риме Мелони напомнила Зеленскому о долгах Европе

В ходе званного ужина для участников конференции в Риме по восстановлению Украины премьер-министр Италии Джорджа Мелони напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому о долгах Киева перед Европой. Об этом сообщает итальянское издание «L'Antidiplomatico».

СМИ: Трамп видит в Зеленском препятствие к заключению мира

При этом, по данным источника, мероприятие формально оказалось подтверждением экономической поддержки Украины. Однако, отметили авторы статьи, ужин являлся и знаком для Киева о том, что долг необходимо оплатить с помощью «подходящих средств».

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, писал RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДолгиЕвропаУкраинаИталияВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры