СМИ: На ужине в Риме Мелони напомнила Зеленскому о долгах Европе
В ходе званного ужина для участников конференции в Риме по восстановлению Украины премьер-министр Италии Джорджа Мелони напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому о долгах Киева перед Европой. Об этом сообщает итальянское издание «L'Antidiplomatico».
При этом, по данным источника, мероприятие формально оказалось подтверждением экономической поддержки Украины. Однако, отметили авторы статьи, ужин являлся и знаком для Киева о том, что долг необходимо оплатить с помощью «подходящих средств».
Ранее Владимир Зеленский объявил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, писал RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru