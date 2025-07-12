Лыжника Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/2026

При этом в FIS пока не приняли решение о возможности участия россиян в Олимпиаде-2026, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью НСН заметила, что, несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция.