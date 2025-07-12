Лыжника Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/2026

Российского лыжника Александра Большунова включили в международный пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/26, сообщает ТАСС.

Известно, что всего в список попали 39 спортсменов из России, 23 из которых являются лыжниками. Кроме того, в пул также вошли сноубордисты, представители российского фристайла, три паралимпийца и три горнолыжника.

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При этом в FIS пока не приняли решение о возможности участия россиян в Олимпиаде-2026, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью НСН заметила, что, несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция.

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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