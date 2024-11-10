(Не)проходной фильм: «Любовь Советского Союза» собрал в прокате более 100 млн руб.

«Любовь Советского Союза» рассказывает о поколении смелых граждан СССР, которые не застали разрушений революции и гражданской войны и мечтают построить новую жизнь, в которой будет место только для настоящей любви. По сюжету драмы, звезда советского театра и кино 1930-х годов Галина Коврова «бьется за свою любовь в стремительно меняющемся мире». Персонажа называют собирательным образом известных актрис эпохи, среди которых Любовь Орлова и Валентина Серова.

За сердце героини борются Герой Советского Союза, летчик-испытатель Анатолий Ковров и драматург Кирилл Туманов. Фильм основан на реальных событиях, а сами действия охватывают в том числе времена Великой Отечественной войны.

Роли в ленте исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Ангелина Поплавская, Владимир Виноградов, Алена Бабенко и другие. Продюсерами картины выступили Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Виктория Демидова.