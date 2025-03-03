Борисов без статуэтки, но с похвалой: «Анора» получила пять премий «Оскар»
Российский актер Юрий Борисов так и не получил заветный «Оскар», однако вместо этого удостоился личного комплимента от Роберта Дауни-младшего, тогда как фильм «Анора» завоевал целых пять статуэток.
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, где исполнили роли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, получил пять премий «Оскар»: в номинации «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая режиссура». Также награду за «Лучшую женскую роль» в фильме взяла американская актриса Майки Мэдисон. Трансляцию вел телеканал ABC.
БЕЗ «ОСКАРА», НО С КОМПЛИМЕНТОМ
В Лос-Анджелесе, в театре «Долби», в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-ая премия «Оскар».
Российский актер Юрий Борисов, номинированный на «Оскар» как «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора», не получил премию и уступил актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».
Претендентами на эту награду также были Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за роль в «Бруталисте», а также Джереми Стронг, сыгравший в фильме «Ученик».
Однако таланты российского актера не остались не замеченными среди его американских коллег. Так, актер Роберт Дауни-младший лично похвалил Борисова со сцены в ходе своей речи. Дауни заявил, что российский актер «блестяще» исполнил свою роль в «Аноре», где тот сыграл русского «решалу» Игоря.
«Вы видели, как он блестяще справился с ролью в «Аноре»? Это по-настоящему впечатляет! Добро пожаловать в большую лигу — ты именно там, где должен быть», — тепло поприветствовал Дауни-младший Борисова.
Также он подчеркнул, что Борисова ждет большое будущее.
Премию «Оскар» за «Лучшую режиссуру» и «Лучший оригинальный сценарий» взял режиссер «Аноры» Шон Бейкер.
Американская газета Washington Post, рассказывая о полученных «Анорой» «Оскарах», назвала картину «довольно веселой и уморительной», но при этом «одновременно очень изматывающей», а газета Le Figaro окрестила «Анору» «черной комедией».
«Да здравствует независимое кино. «Анора» - черная комедия Шона Бейкера - завоевала пять статуэток в шести номинациях», - написали журналисты французской газеты.
СКОЛЬКО СТАТУЭТОК У ФАВОРИТОВ?
В номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар» удостоился американский актер Эдриан Броуди за работу в фильме «Бруталист» режиссера Брэйди Корбе.
Также картина забрала статуэтки за «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшую операторскую работу» - награду получил Лол Кроули.
Французский мюзикл режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес», который был одним из главных фаворитов «Оскара» с 13 номинациями, а также семью статуэтками «Сезар», получил лишь две премии «Оскар». До этого схожее количество номинаций было всего у трех фильмов в истории - «Титаник», «Ла-Ла-Ленд» и «Все о Еве» (14 у всех). Первая награда за «Лучшую женскую роль второго плана» ушла актрисе Зои Салдана. Второй «Оскар» картина взяла за «Лучшую песню» El Mal.
Ранее редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская назвала подобное внимание к картине «Эмилия Перес» ожидаемым.
«Я абсолютно согласна с академиками, моим личным фаворитом также стала «Эмилия Перес»… Большое число номинаций на «Оскар» оправдано…На мой взгляд, самое главное в премиях и фестивалях – номинации. Когда ты отобран в номинацию, у тебя уже есть признание профессионалов», - поделилась она в беседе с НСН.
Не остался без внимания и скандальный фильм «Субстанция» режиссера Корали Фаржа с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. Картина забрала «Оскар» за «Лучший грим и прически».
В свою очередь «Дюна 2» Дени Вильнева получила «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук».
Золотую статуэтку за «Лучший анимационный фильм» получил Мультфильм Гинтса Зилбалодиса «Поток». Проект о темно-сером коте, обитающем в мастерской художника, обошел «Мемуары улитки», сиквел «Головоломки», «Дикого робота», а также мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», а премию в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» получил проект «В тени кипариса».
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