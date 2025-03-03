Борисов без статуэтки, но с похвалой: «Анора» получила пять премий «Оскар»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, где исполнили роли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, получил пять премий «Оскар»: в номинации «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая режиссура». Также награду за «Лучшую женскую роль» в фильме взяла американская актриса Майки Мэдисон. Трансляцию вел телеканал ABC.

БЕЗ «ОСКАРА», НО С КОМПЛИМЕНТОМ

В Лос-Анджелесе, в театре «Долби», в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-ая премия «Оскар».

Российский актер Юрий Борисов, номинированный на «Оскар» как «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора», не получил премию и уступил актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».