«Слабые новинки»: Кинотеатры «обвинили» продюсеров в провальной посещаемости
Елена Хажинская заявила НСН, что посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась гораздо ниже в этом году из-за слабых киноновинок.
Кинотеатры вынуждены затягивать пояса и экономить буквально на всем, чтобы пережить очередное падение посещаемости, в котором виноваты слабые киноновинки, заявила НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
Посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась ниже значений прошлого года (8,9 млн человек против 13,3 млн), общий бокс-офис сократился с 4,8 млрд рублей до 3,8 млрд. Хажинская объяснила, что «виноваты» продюсеры фильмов.
«Причина такого положения вещей, конечно, в слабых киноновинках. В прошлом году, например, была картина «Мастер и Маргарита». К сожалению, кинотеатры очень зависимы от продукта, который им могут предоставить продюсеры. Мы же сами не можем кино снять. Поэтому компенсировать сложно, затягиваем ремни потуже, ждем кассовых новинок», - отметила она.
При этом Хажинская уверена, что кинотеатры переживут очередной непростой период.
«У кинотеатров уже были непростые времена, например, пандемия. Тогда не все были уверены, что этот период переживут. А сейчас каждый кинотеатр, я думаю, скажет, что это переживет. Научились уже экономить, оптимизировать все процессы, лишних сотрудников уже нет. Переживут, но хотелось бы побольше кассовых фильмов, что зависит не от нас. Что касается цен, подорожало все и везде – ЖКХ, продукты, рестораны, а кино чем отличается? Любой бизнес должен находиться в экономическом равновесии. Зарплаты растут, стоимость аренды тоже, поэтому цены на билеты увеличиваются, что логично. Это неизбежно», рассказала собеседница НСН.
Как отметил гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев, снижение посещаемости кинозалов в феврале обусловлено оттоком зрителей в сторону стримингов и отсутствием разнообразия репертуара. По словам эксперта, многим «нечего смотреть в кинотеатрах». В прошлом году на экран вышли более сильные проекты, в частности, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. В текущем году таких релизов нет: не оправдали ожиданий рынка ни «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, ни «Красный шелк» Андрея Волгина, передает «Радиоточка НСН».
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