«Слабые новинки»: Кинотеатры «обвинили» продюсеров в провальной посещаемости

«Причина такого положения вещей, конечно, в слабых киноновинках. В прошлом году, например, была картина «Мастер и Маргарита». К сожалению, кинотеатры очень зависимы от продукта, который им могут предоставить продюсеры. Мы же сами не можем кино снять. Поэтому компенсировать сложно, затягиваем ремни потуже, ждем кассовых новинок», - отметила она.

При этом Хажинская уверена, что кинотеатры переживут очередной непростой период.

«У кинотеатров уже были непростые времена, например, пандемия. Тогда не все были уверены, что этот период переживут. А сейчас каждый кинотеатр, я думаю, скажет, что это переживет. Научились уже экономить, оптимизировать все процессы, лишних сотрудников уже нет. Переживут, но хотелось бы побольше кассовых фильмов, что зависит не от нас. Что касается цен, подорожало все и везде – ЖКХ, продукты, рестораны, а кино чем отличается? Любой бизнес должен находиться в экономическом равновесии. Зарплаты растут, стоимость аренды тоже, поэтому цены на билеты увеличиваются, что логично. Это неизбежно», рассказала собеседница НСН.

Как отметил гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев, снижение посещаемости кинозалов в феврале обусловлено оттоком зрителей в сторону стримингов и отсутствием разнообразия репертуара. По словам эксперта, многим «нечего смотреть в кинотеатрах». В прошлом году на экран вышли более сильные проекты, в частности, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. В текущем году таких релизов нет: не оправдали ожиданий рынка ни «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, ни «Красный шелк» Андрея Волгина, передает «Радиоточка НСН».

