«Абсолютный лидер»: Названы самые успешные кинопрокатные компании России

В тройку самых успешных кинопрокатных компаний России по итогам 2024 года вошли «Централ Партнершип», «Атмосфере кино» и «Вольга», отмечается в исследовании издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, сборы релизов ЦПШ, которую называют «абсолютным лидером», составили 13,7 млрд рублей. В кейсе этой компании оказались четыре фильма-миллиардера - «Холоп 2» (сборы 3,842 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3,036 млрд рублей), «Сто лет тому вперед» (1,533 млрд рублей) и «Огниво» (1,189 млрд рублей).

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Релизы «Атмосферы кино» принесли компании 6,835 млрд рублей. В их числе «Мастер и Маргарита» (сборы 2,330 млрд рублей), «Домовенок Кузя» (1,082 млрд рублей) и «Онегин» (788 млн рублей).

Сборы фильмов «Вольги» за 2024 год составили 4,692 млрд рублей. Локомотивами этой компании оказались мультфильмы «Три боагытря и Пуп Земли» (1,122 млрд рублей) и «Приключения Паддингтона 3» (652 млрд рублей).

В ТОП-5 также попали компания «НМГ Кинопрокат» со сборами 4,189 млрд рублей (два фильма – миллиардера: «Лед 3» и «Елки 11») и «Наше кино» (2,440 млрд рублей, один фильм-миллиардер «Летучий корабль»).

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская ранее заявила «Радиоточке НСН», что падение посещаемости российских кинотеатров в феврале связано со слабыми релизами.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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