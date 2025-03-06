«Абсолютный лидер»: Названы самые успешные кинопрокатные компании России

Релизы «Атмосферы кино» принесли компании 6,835 млрд рублей. В их числе «Мастер и Маргарита» (сборы 2,330 млрд рублей), «Домовенок Кузя» (1,082 млрд рублей) и «Онегин» (788 млн рублей).

Сборы фильмов «Вольги» за 2024 год составили 4,692 млрд рублей. Локомотивами этой компании оказались мультфильмы «Три боагытря и Пуп Земли» (1,122 млрд рублей) и «Приключения Паддингтона 3» (652 млрд рублей).

В ТОП-5 также попали компания «НМГ Кинопрокат» со сборами 4,189 млрд рублей (два фильма – миллиардера: «Лед 3» и «Елки 11») и «Наше кино» (2,440 млрд рублей, один фильм-миллиардер «Летучий корабль»).

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская ранее заявила «Радиоточке НСН», что падение посещаемости российских кинотеатров в феврале связано со слабыми релизами.

