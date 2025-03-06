«Лучше бы в конце марта»: Фильму «Царевна-лягушка» предрекли слабые сборы в прокате

Сборы фильма «Царевна-лягушка» не дотянут до миллиарда, эксперты дают ему аккуратные оценки в 500 млн рублей - картина выходит в начале марта, когда у школьников еще не наступили каникулы. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

В четверг, 6 марта, в широкий прокат выходит семейный приключенческий фильм «Царевна-лягушка», в котором главные роли сыграли Валентина Ляпина и Александр Метёлкин. Роль Кащея Бессмертного исполнил актер Никита Кологривый, сыгравший персонажа Кащея в сериале «Слово пацана». Воронков отметил, что сейчас не самое удачное время для выхода этого фильма.