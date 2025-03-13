Мелочи кассы: Что ждет новый фильм с Киллианом Мерфи

Как добавил собеседник НСН, в некоторых случаях на показатели сборов влияет и актерский состав картины, при этом есть зарубежные артисты, которых особенно любит российский зритель.

«Бывали случаи, когда сборы фильма в России превышали сборы в США. Например, проекты с участием Арнольда Шварценеггера, в которых он снимался уже на исходе карьеры, в России собирали больше денег. Он у нас очень популярен. Есть особенность национального восприятия, и когда студийный Голливуд работал в России, это обязательно учитывалось. Были фильмы, которые не выходили в кинотеатрах в США, но выходили в России. Все просчитывается, прорабатывается и решается», - уточнил он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Радиоточке НСН», что если раньше сборы первого уикенда определяли общую кассу, то после 2024 года успех картины зависит от сарафанного радио. По его словам, тенденция связана с тем, что в прокате не так много хорошего кино, кроме того дистрибьюторы и продюсеры стали делать более длинные рекламные кампании.

